Un lutteur azerbaïdjanais décroche l'or dans le tournoi de Kiev

Bakou, 1er mars, AZERTAC

L'équipe d'Azerbaïdjan de lutte a remporté trois médailles lors du tournoi international organisé à Kiev à la mémoire de célèbres lutteurs et entraîneurs ukrainiens.

Le lutteur azerbaïdjanais de style libre Ali Rahimzadé, qui a concouru dans la catégorie des poids de 65 kg, a passé le tour de qualification sans lutte. La raison en est que l'opposant grec a refusé le combat sur le tapis. Puis, le lutteur azerbaïdjanais a complètement vaincu son adversaire kirghiz. Ayant battu le lutteur local avec une différence minime et vaincu l'athlète géorgien en quarts de finale, Ali Rahimzadé s'est qualifié pour les demi-finales. Ensuite, il a gagné le combat face au lutteur moldave et a atteint la finale. Enfin, le lutteur azerbaïdjanais a battu l'athlète kirghiz dans le match décisif, et est monté sur la plus haute marche du podium.

Le lutteur de style libre Touran Baïramov (65 kg) et la lutteuse azerbaïdjanaise Turkan Nessirova (50 kg) ont remporté des médailles de bronze.