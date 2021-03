L'équipe d'Azerbaïdjan de lutte termine le tournoi de Kiev avec 6 médailles

Bakou, 1er mars, AZERTAC

Le tournoi de Kiev a pris fin en Ukraine.

Le lutteur azerbaïdjanais de style libre Ahmadnabi Gvarzatilov (61 kg) a apporté la deuxième médaille d'or à l'équipe nationale. Djabraïl Hadjiyev (70 kg) s'est contenté d'une médaille d'argent et Vahid Galayev (125 kg) a décroché le bronze.

Ainsi, l'équipe d'Azerbaïdjan de lutte libre a terminé le tournoi de Kiev avec 5 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 2 en bronze, et l'équipe nationale féminine avec 1 médaille de bronze.