Plus de 20 millions de personnes ont reçu le vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni

Londres, 1er mars, AZERTAC

Au Royaume-Uni, plus de 20 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 et plus de 800 000 la deuxième dose.

Alors que la vaccination se poursuit dans le pays, 4 176 554 contaminations au coronavirus et 122 849 décès ont été confirmés jusqu'à présent.

Une étude menée par des experts médicaux au Royaume-Uni a révélé des patients infectés par la variante du coronavirus découverte au Brésil. Ainsi, la nouvelle variante trouvée chez 6 personnes venant du Brésil a suscité des inquiétudes. Cependant, le patron du service public de santé britannique Stephen Powis a déclaré que les vaccins seraient efficaces contre les nouvelles mutations.