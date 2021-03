Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur d'Ouzbékistan 

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré ce lundi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ouzbékistan en Azerbaïdjan, Bakhrom Achrafkhanov.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle dans la région, y compris les questions relatives à la mise en œuvre des déclarations tripartites du 10 novembre 2020 et du 11 janvier 2021, la position de l'Azerbaïdjan fondée sur le droit international et d'autres sujets.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de développement global des relations de coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan. Les parties ont souligné l'importance d'élargir la coopération économique et commerciale et de tenir la prochaine réunion de la Commission intergouvernementale de coopération économique, du développement des liens humanitaires et culturels, de l'expansion de la coopération interrégionale, ainsi que de la contribution des échanges de haut niveau pour approfondir encore plus la coopération bilatérale, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Parallèlement au niveau bilatéral, les questions de coopération et de soutien mutuel dans les plateformes internationales ont été évoquées avec satisfaction.

Les parties ont convenu de développer davantage et d'élargir la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan.