Le festival chinois des Lanternes à l'Université des Langues d'Azerbaïdjan

Bakou, 2 mars, AZERTAC

L'Institut Confucius de l'Université des langues d'Azerbaïdjan (ULA) a organisé un webinaire consacré au festival des Lanternes (Yuan Xiao Jie), le traditionnel festival chinois qui marque la fin de la fête du printemps et le début de la première nuit de l'année avec la pleine lune.

Lors du webinaire, Samiré Mammadova, professeur de chinois à l'ULA, a informé les étudiants des légendes associées à la fête, célébrée depuis 180 ans. Elle a évoqué les lanternes traditionnelles chinoises, qui produisent une variété de tailles et d'images ressemblant à divers animaux, fleurs et fruits, et qui sont de véritables œuvres d'art. Les participants se sont également familiarisés avec les traditions du festival des lanternes, y compris le Yangge, une danse qui se fait avec une lanterne en forme de dragon enflammé,la danse des lions, a-t-on appris auprès de l'Université des Langues d'Azerbaïdjan.