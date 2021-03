Autriche : les mesures de confinement seront appliquées différemment selon la région

Viennes, 2 mars, AZERTAC

Le régime de confinement strict imposé en raison de la pandémie de coronavirus en Autriche sera modifié différemment dans différentes régions, et non dans tout le pays, selon la déclaration des membres du gouvernement autrichien lors d'une conférence de presse.

A partir du 15 mars, les mesures de confinement seront modifiées à un rythme différent en fonction de la situation épidémiologique dans les régions du pays. Actuellement, des installations sportives et culturelles, ainsi que des cafés et des restaurants reprennent leurs activités dans l'État fédéral de Vorarlberg, qui borde la Suisse à l'ouest du pays. À partir du 27 mars, les cafés et restaurants des autres États fédéraux seront autorisés à servir les clients à l'extérieur.

Le ministre fédéral autrichien de la Santé, Rudolf Anschober, a déclaré que la culture intérieure, les activités sportives et gastronomiques pourraient être rétablies en avril, mais selon les indicateurs épidémiologiques à la mi-mars.