Un expert géorgien : Tout ce qui appartenait au peuple azerbaïdjanais a été détruit dans les territoires occupés par l'Arménie

Djabraïl, 2 mars, AZERTAC

Nous avons visité les territoires libérés de l'Azerbaïdjan. Nous avons visité les régions d'Aghdam, Fuzouli, Djabraïl et Zenguilan. Tout ce qui appartenait au peuple azerbaïdjanais a été détruit dans ces territoires qui avaient été sous occupation arménienne depuis près de 30 ans, a déclaré Alexandre Kvakhadzé, expert du Fonds pour les études stratégiques et internationales de la Géorgie.

L'expert géorgien a indiqué que les monuments historiques, les mosquées, les dômes et les cimetières avaient été détruits dans les territoires libérés de l'occupation. « On a gardé du bétail et des porcs dans les mosquées. Dans le même temps, les territoires libérés de l'occupation ont été minés. Il faudra de nombreuses années pour déminer ces zones », a ajouté Alexandre Kvakhadzé.