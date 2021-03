L'Université de tourisme et de management d'Azerbaïdjan signe un mémorandum avec l'Université de Cagliari d'Italie

Bakou, 2 mars, AZERTAC

L'Université de tourisme et de management d'Azerbaïdjan et l'Université de Cagliari d'Italie ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération universitaire.

Le mémorandum comprend l'échange d'enseignant et d'étudiant et le projet de double diplôme, a-t-on appris auprès de l'Université de tourisme et de management d'Azerbaïdjan.