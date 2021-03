La Cellule de coordination chargée de résoudre les problèmes dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation a tenu sa réunion suivante

Bakou, 3 mars, AZERTAC

La Cellule de coordination, créée conformément à un décret signé par le président de la République d'Azerbaïdjan en date du 24 novembre 2020 afin de résoudre de manière centralisée les problèmes dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation arménienne, a tenu sa 4e réunion.

La réunion a été ouverte par Samir Nouriyev, dirigeant de la Cellule de coordination, chef de l'Administration présidentielle, a dit que les activités de la cellule étaient menées conformément aux orientations stratégiques et aux tâches fixées par le président de la République pour mener à bien les travaux de construction dans les territoires libérés.

Le dirigeant de la Cellule de coordination a déclaré que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait souligné lors de la conférence de presse tenue la semaine dernière pour les médias locaux et étrangers que les travaux de restauration et de reconstruction dans les terres libérées constituaient une question vitale pour le pays.

Des rapports sur les questions concernant le déminage, le retour des citoyens, l'approvisionnement en énergie et, surtout, « l'énergie verte », les projets à court et à long terme pour le développement de l'urbanisme et des infrastructures de transport, la mise en œuvre du concept de « village intelligent » ont été présentés et des instructions pertinentes ont été données lors de la réunion.

L'importance d'exécuter les travaux de manière planifiée et cohérente conformément aux instructions du chef de l'Etat a été mise en valeur.