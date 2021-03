Le président azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude au Pakistan pour son soutien pendant la guerre

Bakou, 3 mars, AZERTAC

Dès le premier jour des affrontements, le Pakistan a manifesté sa solidarité et son soutien à l'Azerbaïdjan. Le Pakistan a soutenu la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant le retrait immédiat et inconditionnel des troupes des territoires occupés de l'Azerbaïdjan et condamné l'agression arménienne. C'était une parfaite illustration d'une vraie fraternité et d'une vraie amitié, a déclaré le président Ilham Aliyev lors de son entretien avec la délégation menée par le général Nadeem Raza, président du Comité des chefs d'état-major interarmées de la République islamique du Pakistan.

Exprimant sa gratitude au Pakistan, pays frère, pour la solidarité et le soutien manifestés pendant la guerre, le chef de l'Etat a déclaré : « Les relations entre nos pays ont une longue histoire. Le Pakistan est l'un des rares pays au monde qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'Arménie et qui n'a pas officiellement reconnu l'Arménie en raison de l'occupation des terres azerbaïdjanaises. Notre peuple en est conscient et nous l'apprécions beaucoup. L'Azerbaïdjan, à son tour, a toujours soutenu le Pakistan dans toutes les autres questions, y compris le Cachemire. Ce soutien est apporté par nous au sein de l'ONU, de l'Organisation de la coopération islamique et d'autres institutions internationales. Demain, l'Organisation de coopération économique tiendra un sommet en vidéoconférence et nous discuterons de la coopération économique entre nos pays. »

Le président Ilham Aliyev a indiqué qu'on se concentrerait sur l'économie. « Cela concerne l'énergie et les transports. Nous espérons que le Pakistan rejoindra les voies de transport existantes et émergentes qui traversent notre pays. Ainsi, nous élargirons également notre coopération dans ce domaine », a-t-il estimé.