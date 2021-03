Le président Ilham Aliyev : Notre coopération militaire avec le Pakistan contribuera à l’instauration de la paix dans le monde

Bakou, 4 mars, AZERTAC

Notre coopération militaire avec le Pakistan a un grand potentiel et je suis sûr que vous discuterez aujourd'hui de nos projets futurs avec vos homologues. Nous connaissons déjà les produits de l'industrie de la défense du Pakistan. Comme vous le savez, nous avons acheté du matériel militaire au Pakistan et nous souhaitons poursuivre ce processus. En même temps, nous pensons à des exercices militaires conjoints. Nous pensons que c'est le bon moment, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec la délégation menée par le général Nadeem Raza, président du Comité des chefs d'état-major interarmées de la République islamique du Pakistan.

« Nous avons déjà été témoins de bons résultats du format de coopération trilatérale impliquant l’Azerbaïdjan, la Turquie et le Pakistan dans les domaines politique et autres, y compris la défense. Je crois que nous conjuguerons nos efforts pour renforcer nos positions et contribuer à la paix. Car nos pays sont en faveur de la paix et de la justice dans la région. Nous avons dû restaurer la justice nous-mêmes lorsque nous avons vu que le droit international ne fonctionnait pas, que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies n'avaient pas été appliquées pendant 27 ans, que la communauté internationale n’imposait pas de sanctions à l'Arménie, que l'Arménie n'était pas punie et que les négociations interminables étaient dans l'impasse. Donc, si le droit international ne fonctionne pas, il doit être appliqué. Nous avons atteint cet objectif et l'avons démontré au monde entier », a dit le président de la République.

« Mais nous voulons la paix et nous promouvons la paix aujourd'hui. Ainsi, notre coopération militaire contribuera à l’instauration de la paix dans le monde », a estimé le chef de l’Etat.