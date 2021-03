Le nombre de contaminations au Covid-19 augmente dans les pays arabes

Le Caire, 4 mars, AZERTAC

Au cours des premiers jours du mois de mars, une augmentation de contaminations au Covid-19 et de décès a été observée dans de nombreux pays arabes.

Le nombre de personnes infectées par la nouvelle souche de coronavirus n'a pas diminué aux Émirats arabes unis, où la population est la plus vaccinée. Selon l'agence de presse Emirates, 2 962 cas et 16 décès ont été enregistrés aux EAU au cours de la dernière journée. Le nombre total de personnes infectées par le Covid-19 a atteint 385 550. Hier, plus de 73 000 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus.

Les contaminations ne diminuent pas non plus en Égypte. Au cours de la dernière journée, 577 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 44 autres en sont décédées.

En Tunisie, qui compte 4 millions d'habitants, 562 contaminations au coronavirus et 25 décès ont été enregistrés hier. Jusqu'à présent, plus de 8 000 personnes sont devenues victimes du Covid-19 dans ce pays.

Selon le ministère de la Santé d'Arabie saoudite, 331 cas positifs au Covid-19 et 5 décès ont été confirmés dans le pays au cours des dernières 24 heures. Selon l'agence de presse SPA, plus d'un million de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus jusqu'à présent.