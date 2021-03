Le renforcement du partenariat d'investissement de l’Azerbaïdjan avec l'Argentine au menu des discussions

Bakou, 4 mars, AZERTAC

Le renforcement du partenariat d'investissement avec l'Argentine a fait l’objet de discussions lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Argentine en Azerbaïdjan, Sergio Pérez Gunella, a-t-on appris auprès de la Fondation de promotion des exportations et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO).

Le directeur par intérim de l'AZPROMO, Youssif Abdoullaïev, a donné des informations sur l'environnement favorable aux affaires et à l'investissement créé dans le pays, du travail accompli pour diversifier l'économie, promouvoir la marque «Made in Azerbaijan» à l'étranger et élargir la géographie des exportations.

L'ambassadeur Sergio Pérez Gunella a souligné que son pays attachait de l'importance au développement des relations avec l'Azerbaïdjan et a partagé ses vues sur le développement de la coopération.

Görüşdə Argentina ilə qarşılıqlı ixrac və investisiya sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi barədə müzakirələr aparılıb.

