Le président azerbaïdjanais présente ses condoléances à son homologue turc

Bakou, 4 mars, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a adressé le 4 mars une lettre de condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour la mort des soldats turcs tombés en martyrs dans un accident d'hélicoptère militaire en Turquie.

Le président azerbaïdjanais s'est dit profondément attristé par la nouvelle.

En son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev a exprimé ses sincères condoléances au président Recep Tayyip Erdogan, aux familles et aux proches des militaires tombés en martyrs et au peuple turc frère en relation avec la tragédie, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.