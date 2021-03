Le président Ilham Aliyev : Le peuple azerbaïdjanais est heureux d’avoir une alliée comme la Turquie

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Je voudrais informer tous nos collègues que le soutien constant du président Erdogan à l’Azerbaïdjan non seulement pendant la guerre, mais tout au long de son mandat de président et chef de la Turquie, a joué un rôle très important dans la libération des territoires azerbaïdjanais. La Turquie est un pays frère pour nous. La Turquie est notre grande alliée. Et le peuple azerbaïdjanais est heureux d’avoir une alliée comme la Turquie, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors du 14e sommet de l’Organisation de coopération économique (OCE), tenu en visioconférence jeudi 4 mars.

« Les peuples d'Azerbaïdjan et de Turquie et je suis sûr que de nombreuses personnes dans le monde connaissent clairement le rôle historique du président Erdogan non seulement pour transformer la Turquie en l'un des centres de puissance les plus importants du monde, mais aussi pour assurer la sécurité dans la région. La Turquie joue un rôle exceptionnel dans l’assurance de la sécurité et de la stabilité dans une région plus large », a estimé le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a souligné que plus la Turquie est forte, plus l’Azerbaïdjan et tous ses partenaires sont forts.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a réitéré sa gratitude au président Recep Tayyip Erdogan, au président Ashraf Ghani, au Premier ministre Imran Khan pour les félicitations qu’ils avaient présentées à l’occasion de la victoire et de la restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.