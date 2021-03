Le président Ilham Aliyev : Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est un pays qui mène des réformes à grande échelle, et ces réformes sont d'une grande importance

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Des élections présidentielles et législatives ont eu lieu au cours des trois dernières années. Ces élections occupent une place particulière dans la vie moderne de notre pays. D'autant plus que les réformes dans notre pays sont entrées dans une autre étape pendant les élections présidentielles et législatives, et aujourd'hui l'Azerbaïdjan est un pays de réformes à grande échelle, nous voyons que ces réformes sont d'une grande importance dans les réalisations obtenues dans les sphères économiques et sociales de notre pays, ainsi que dans la vie quotidienne. Dans le même temps, nos initiatives et réformes ont un grand rôle dans l'amélioration du climat sociopolitique, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours lors du 7e congrès du Parti Nouvel Azerbaïdjan.

« Le plan d'action que j'ai annoncé après l'élection présidentielle est mis en œuvre et nous atteignons consécutivement nos objectifs. Après l'élection présidentielle, j'ai fixé la restauration de notre intégrité territoriale comme une priorité, et nous y sommes parvenus. Dans le même temps, nous nous sommes fixé des objectifs clairs dans les domaines politique, économique, social et autres, ainsi que dans la lutte contre les situations désagréables, et nous atteignons ces objectifs de manière cohérente et résolue », a souligné le chef de l'Etat.