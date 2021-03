La coopération fructueuse entre les ministères de l’intérieur de l'Azerbaïdjan et du Pakistan suscite la satisfaction

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Le ministre de l’Intérieur de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Vilayet Eyvazov, a rencontré ce vendredi la délégation conduite par le président des chefs d’état-major interarmées de la République islamique du Pakistan, le général Nadeem Raza.

Le ministre Vilayet Eyvazov a dit que les relations entre les deux Etats, deux alliés stratégiques, avaient une riche histoire et que le président Ilham Aliyev avait toujours attaché une importance particulière à la poursuite de l'élargissement de ces liens. Le ministre a souligné que le Pakistan, pays ami et frère, avait toujours soutenu sans équivoque la position de l'Azerbaïdjan au niveau international et au sein des organisations régionales.

Le ministre azerbaïdjanais a fait savoir que ces dernières années, grâce à la volonté politique des chefs d’Etat des deux pays, un développement et des progrès étaient observés dans tous les domaines. Il s'est déclaré satisfait des relations étroites entre les ministères de l'intérieur des deux pays amis, des efforts conjoints dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier contre le trafic illicite de stupéfiants, la migration clandestine et la traite des êtres humains, dans l'échange d'informations opérationnelles sur la base des documents juridiques internationaux signés. Il s'est dit convaincu que les visites mutuelles contribueraient à approfondir davantage la coopération.

Le général Nadeem Raza a exprimé ses remerciements pour l’hospitalité. Il a souligné que les relations amicales et fraternelles entre les deux États et les deux peuples avaient des racines profondes et s'est déclaré satisfait du développement très rapide des relations dans tous les domaines, de la stabilité et de la paix établies en Azerbaïdjan, et du fait que la République d’Azerbaïdjan et sa capitale étaient l’Etat et la capitale les plus sûrs du monde.

Les parties ont également discuté d’autres questions d’intérêt commun.