L’ICESCO tiendra une cérémonie internationale pour le lancement de l’Année de la Femme

Le Caire, 9 mars, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) tiendra le 11 mars 2021 une grande cérémonie internationale pour le lancement officiel de « 2021 Année de l’ICESCO de la femme », proclamée sous le thème : « Femmes pour le futur » et placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, selon le site officiel de l’organisation.

Cette grande festivité organisée par l’ICESCO en présentiel et par visioconférence et intitulée : « Femme icônes : une inspiration pour l’avenir », débutera à 12h00 (GMT), et verra la participation de personnalités féminines de haut niveau exerçant dans divers domaines à l’intérieur et à l’extérieur du monde islamique, notamment des Premières dames, des princesses, des ministres et des leaders dans des organisations internationales. Les participantes parleront des rôles des femmes et passeront en revue leurs expériences réussies, l’impact de l’inspiration dans leur vie et son rôle positif dans l’appui aux femmes et aux filles au sein de leurs sociétés et à travers le monde aux niveaux gouvernemental, institutionnel et social ; le but étant d’orienter les filles d’aujourd’hui, femmes de demain, pour édifier les sociétés pacifiques, cohérentes et productives escomptées.

L’ordre du jour de cette festivité, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, comprend une séance d’ouverture, suivie du lancement de « Lumière de l’avenir », en tant que coup de lancement des programmes de l’Année de la femme. Cette Année sera riche en initiatives et projets visant à soutenir les filles et les femmes et à promouvoir leurs contributions au développement durable de leurs sociétés, de même que le programme de la cérémonie comprend des spectacles artistiques et présentations vidéo élaborées par l’ICESCO à cette occasion.

Les trois séances de cette célébration porteront respectivement sur les thèmes suivants : L’inspiration et l’autonomisation des dirigeants gouvernementaux ; les contributions des femmes au développement des organisations internationales ; et l’inspiration et l’excellence dans l’entrepreneuriat sociétal. Aussi, cet évènement verra le lancement de « Lumière de l’avenir », une manifestation qui symbolise l’importance de l’implication des femmes dans la construction de l’avenir, appelle à renforcer la participation des femmes à l’élaboration de scénarios et des plans nécessaires à même d’édifier l’avenir que nous voulons, et met l’accent sur les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes qui contribuent à promouvoir le développement humain grâce à leurs réalisations. À la séance de clôture, il sera procédé à la lecture de la Déclaration « Lumière de l’avenir ».