Covid-19 : un couvre-feu imposé dans la capitale brésilienne

Un couvre-feu a été imposé dans la capitale brésilienne en raison de la propagation rapide des contaminations au coronavirus. La décision a été signée par le gouverneur du district fédéral, Ibaneis Rocha, selon les médias étrangers.

« La situation est critique. Un couvre-feu est imposé dans la capitale de 22 heures à 5 heures du matin », lit-on dans la publication du gouverneur sur son compte Twitter.

Selon le worldometer, plus de 11 244 000 cas et 266 000 décès ont été enregistrés au Brésil jusqu'à présent. Le Brésil a le troisième plus grand nombre de contaminations après les États-Unis et l'Inde, et le deuxième plus grand nombre de décès après les États-Unis.