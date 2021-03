L’Afrique poursuit sa lutte contre la pandémie

Le Caire, 9 mars, AZERTAC

Le nombre total de personnes infectées par le Covid-19 a dépassé les 4 millions en Afrique. Selon les statistiques officielles, 106 279 personnes sont devenues victimes de cette maladie dans les pays arabes.

Jusqu’à présent, 1 521 000 contaminations au coronavirus et 50 803 décès ont été enregistrés en Afrique du Sud. Elle est suivie par le Maroc (486 325 cas), la Tunisie (238 000 cas) et l'Égypte (188 000 cas). Dans le même temps, 11 100 patients covid sont décédés en Égypte, 8 683 autres au Maroc et 8 280 en Tunisie.