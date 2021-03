Téhéran, 9 mars, AZERTAC

La création d’une cité industrielle conjointe de l'Iran et de l'Azerbaïdjan à Ardabil donnera une impulsion à la croissance économique des deux pays voisins et amis, a estimé le ministre de l’Industrie, des Mines et du Commerce de la République islamique d’Iran, Alireza Razim Hosseini.

Le ministre a inspecté la zone où la cité industrielle sera construite, non loin du bourg de Parsabad, dans la province d'Ardabil. Il a déclaré que la cité industrielle intensifierait les liens économiques entre les deux pays et donnerait une impulsion au développement de la situation sociale dans chaque pays. Il est prévu aussi des investissements conjoints dans la cité, à la suite desquels des usines et des fabriques seront construites. Les produits fabriqués ici seront exportés et répondront à la fois aux besoins des marchés intérieurs.

Il a dit que la construction de la cité industrielle près du bourg de Parsabad d'Ardabil n'a pas été choisie par hasard. L'un des principaux segments du Corridor de transport international Nord-Sud, la voie ferroviaire ne passera que par ici, ce qui est propice à l'exportation de produits fabriqués.

Le ministre a ajouté que l'Iran et l'Azerbaïdjan avaient un grand potentiel économique pour la construction de la cité industrielle et l'investissement conjoint.