Des travaux de restauration et d'aménagement paysager se poursuit dans la région de Terter

Terter, 10 mars, AZERTAC

À la suite des bombardements et des tirs de roquettes sur les localités azerbaïdjanaises par les forces armées arméniennes depuis le 27 septembre 2020, des maisons appartenant à la population civile, des infrastructures et des bâtiments sociaux ont été endommagés dans la région azerbaïdjanaise de Terter. Des travaux de restauration et d'aménagement paysager sont en cours dans la région pour éliminer les dégâts.

La construction de 47 des maisons individuelles et appartements est déjà lancée dans la région. Les toits d'une quarantaine d'immeubles résidentiels ont été rénovés. 192 maisons et appartements ont été réparés. À l'heure actuelle, 677 maisons et appartements sont en cours de réparation.