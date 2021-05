Pologne : l’obligation du port du masque en extérieur sera levée le 15 mars

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le gouvernement polonais a approuvé la décision de lever l’obligation du port du masque en extérieur à partir du 15 mai.

En Pologne, l’obligation du port du masque avait été imposée le 10 octobre sur fond de la deuxième vague du coronavirus dans le pays.

Le 27 décembre 2020, la Pologne a lancé une campagne de vaccination contre le coronavirus. Au cours de cette période, la Pologne a reçu plus de 12,9 millions de doses de vaccins Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, BioNTech et AstraZeneca. Dans le même temps, 9,4 millions de Polonais ont reçu la première dose du vaccin et 3,3 millions de personnes ont été complètement vaccinées.