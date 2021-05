L’Inde a confirmé en une journée 4 187 décès dus au coronavirus

Pékin, 8 mai, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, 401 000 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 4 187 autres en sont décédées en Inde. C’est un record de mortalité quotidienne en Inde et dans le monde entier.

Selon le ministère fédéral de la Santé, l’Inde est confrontée à la deuxième vague du coronavirus et la situation reste critique dans le pays.

Jusqu’à présent 21 892 000 contaminations au coronavirus et plus de 238 000 décès ont été confirmés en Inde. Dans le même temps, plus de 3 723 000 patients poursuivent leur traitement contre le Covid-19.