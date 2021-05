La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé sur Instagram une publication relative à Choucha VIDEO

Bakou, 8 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative à Choucha.

« Après de nombreuses années de désir et de chagrin, la date du 8 mai a une signification tout à fait différente pour nous. Aujourd'hui, Choucha est libérée ! Nous nous inclinons devant la vaillance, la volonté et l'enthousiasme de nos courageux soldats et officiers, nos forces armées, qui, sous la direction du Commandant suprême, ont anéanti l'ennemi et restauré l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Je commémore respectueusement la mémoire de tous nos martyrs morts pour la patrie ! Choucha est à nous ! Le Karabagh, c’est l’Azerbaïdjan ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.