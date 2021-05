La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé sur son page Instagram une publication relative au Jour de la Victoire contre le fascisme

Bakou, 9 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son page Instagram officiel une publication relative au Jour de la Victoire contre le fascisme, célébré le 9 mai.

« Chers vétérans !

Je vous présente mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations pour le Jour de la Victoire sur le fascisme ! Vous nous avez assuré un avenir pacifique en faisant preuve de courage, de bravoure, d’invincibilité et d’exploit sans précédent. Nous conserverons toujours notre fidélité à votre héritage d’héroïsme et le transmettrons de génération en génération ! Nous vous aimons beaucoup, nous sommes fiers de vous ! En ce jour important, je souhaite bonne santé à chacun d’entre vous, ainsi que paix et prospérité à notre pays ! Joyeux Jour de la Victoire ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.