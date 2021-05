Le président Ilham Aliyev : Le festival de musique « Kharybulbul » se tiendra à Choucha chaque année

Bakou, 12 mai, AZERTAC

Nous avons rétabli cette tradition, et désormais le festival de musique « Kharybulbul » se tiendra à Choucha chaque année, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours à l'ouverture du festival de musique « Kharybulbul » à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, le 12 mai.

« Le festival de cette année réunit des représentants des peuples vivant en Azerbaïdjan. Des représentants de différentes nations vivant dans notre pays se produiront au festival d'aujourd'hui. J'ai donné cette recommandation à la Fondation Heydar Aliyev, l'organisateur du festival, car tous les peuples vivant en Azerbaïdjan ont une part importante dans la Guerre patriotique. La Guerre patriotique a montré une fois de plus que tous les peuples résidant en Azerbaïdjan vivent dans l'amitié, la fraternité et la solidarité, et cette guerre de 44 jours a une fois de plus montré qu'il y a une solidarité nationale dans notre pays », a dit le chef de l’Etat.