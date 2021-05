Le président azerbaïdjanais : Peu importe à quel point les Arméniens ont essayé, ils n'ont pas pu effacer de Choucha l'esprit azerbaïdjanais

Bakou, 12 mai, AZERTAC

La libération de Choucha signifiait en fait l'effondrement de l'armée arménienne et de l'État arménien. Car un jour plus tard, l'Arménie a été contrainte de signer un acte de capitulation formé conformément à nos conditions, et nous sommes retournés dans les régions de Latchine, Kelbedjer et Aghdam sans tirer un seul coup de feu. Ce n'est pas un hasard si le 8 novembre, le Jour de la libération de Choucha, a été déclaré officiellement Jour de la victoire, un jour férié en Azerbaïdjan, et nous célébrerons cette fête chaque année, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours à l'ouverture du festival de musique « Kharybulbul » à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, le 12 mai.

Soulignant que Choucha est un trésor national du peuple azerbaïdjanais, le chef de l'Etat a dit: «La récente déclaration de Choucha en tant que capitale azerbaïdjanaise de la culture le montre une fois de plus. Choucha est une ancienne ville azerbaïdjanaise. L'année prochaine, nous célébrerons le 270e anniversaire de Choucha. Panahali khan avait fondé Choucha en 1752, et depuis ce temps-là jusqu'à l'occupation, les Azerbaïdjanais ont toujours vécu dans cette ville. Peu importe à quel point les Arméniens ont essayé, ils n'ont pas pu effacer de Choucha l'esprit azerbaïdjanais. Oui, les bâtiments, les mosquées et les monuments ont été détruits par l'ennemi. Mais Choucha a pu préserver l'esprit azerbaïdjanais. Choucha a été sous occupation pendant 28 ans et demi, mais elle ne s'est pas pliée, elle a protégé sa dignité, son esprit national, l'esprit azerbaïdjanais ».