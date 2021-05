La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé une publication à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Bakou, 13 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République Mehriban Aliyeva a partagé sur sa page Instagram officielles une publication à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

« Chers compatriotes,

C’est avec une fierté et une joie indescriptibles que je vous transmets à tous, de Choucha, notre ville natale, mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations à l'occasion de l’Aïd el-Fitr ! Que cette fête, qui invite les gens à la paix, à l'unité, à la solidarité, à la bienveillance et à la perfection spirituelle, apporte la santé, la compréhension mutuelle et la paix à chacun de vous !

Je commémore respectueusement la mémoire de nos martyrs tombés pour la patrie. Je souhaite de la patience à leurs familles et proches. Qu’Allah tout-puissant accorde toujours sa miséricorde à notre peuple !

Je félicite chaleureusement tous les musulmans du monde à l'occasion de l’Aïd el-Fitr et demande à Dieu d’agréer leurs prières et leurs jeûnes.

Avec grand respect et amour,

Votre MEHRIBAN », lit-on dans la publication de la première vice-présidente azerbaïdjanaise.