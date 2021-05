Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 13 mai un coup de fil du Président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev.

Le Président kazakh a présenté ses meilleurs vœux au chef de l'Etat et au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de l’Aïd el-Fitr et leur a souhaité la paix.

Le Président azerbaïdjanais a, à son tour, exprimé sa gratitude pour l'attention et les vœux, félicitant Kassym-Jomart Tokaïev et le peuple kazakh à l'occasion de l’Aïd el-Fitr et leur souhaitant la prospérité.

Les chefs d'État se sont déclarés convaincus que les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan continueraient de se renforcer et ont échangé sur les perspectives des liens.

Au cours de la conversation téléphonique, il a été souligné que les deux pays coopèrent avec succès au sein du Conseil turcique