Le Secrétaire général de l'OCI félicite le monde musulman a l’occasion de l’Aïd al-Fitr

Le Caire, 13 mai, AZERTAC

Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Dr. Yousef A. Al-Othaimeen a adressé ses sincères félicitations aux peuples musulmans à l’occasion de la fête de Ramadan (Aïd al-Fitr) de 1442 H, tout en implorant Allah le Tout-Puissant afin qu’il agrée le carême des musulmans et descende sa bénédiction sur toute la Oummah islamique.

Dr. Al-Othaimeen a adressé les mêmes félicitations au Royaume d'Arabie saoudite, sous la conduite du Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, président en exercice du Sommet islamique, et le Prince héritier, Son Altesse royale Mohammed bin Salman, ainsi qu’aux dirigeants des Etats membres de l'OCI.

Le Secrétaire général a émis ses vœux pour que cette fête soit une occasion devant déclencher le début de la fin de la pandémie de la (Covid-19) et le retour à la normale dans tous les pays du monde, tout en appelant les musulmans à continuer à observer les mesures sanitaires et de précaution nécessaires et à se faire vacciner pour assurer la disponibilité de l'immunité communautaire qui sonnera la fin de la propagation de la maladie.

En conclusion, Al-Othaimeen a exprimé ses vœux de bonheur, de paix et de sécurité dans tous les pays de l'OCI et dans le monde entier, et de rejet de la violence, de l'extrémisme, de la haine, du terrorisme et de la terreur à l’encontre des paisibles individus.