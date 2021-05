Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 14 mai un coup de fil du Président de la République islamique d’Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani. Le Président afghan a félicité le chef de l'Etat et le peuple azerbaïdjanais à l'occasion de l’Aïd el-Fitr et leur a souhaité la prospérité.

Le Président Ilham Aliyev a remercié son homologue afghan pour son attention et ses félicitations et a, à son tour, félicité Mohammad Ashraf Ghani et le peuple afghan à l'occasion de l’Aïd el-Fitr et leur a souhaité la paix et le bien-être.

Le Président de l'Afghanistan a de nouveau remercié le chef de l'Etat azerbaïdjanais pour le soutien apporté par l'Azerbaïdjan à son pays. Le Président azerbaïdjanais a une fois de plus exprimé ses remerciements à Mohammad Ashraf Ghani pour le soutien de l'Afghanistan à l'Azerbaïdjan pendant la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Au cours de la conversation téléphonique, les présidents se sont déclarés satisfaits du développement des relations amicales entre l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan et se sont dits convaincus que les liens entre les deux pays se renforceraient encore davantage.