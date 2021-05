L’armée azerbaïdjanaise lance des exercices militaires

Bakou, 16 mai, AZERTAC

Conformément au plan approuvé par le président de la République d'Azerbaïdjan et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, l'armée azerbaïdjanaise entame des exercices dès le 16 mai, rapporte dans un communiqué le ministère de la Défense.

Dirigés par le ministre de la Défense, les exercices ont réuni environ 15000 personnes, près de 300 chars et autres engins blindés, environ 400 lanceurs de missiles et pièces d'artillerie de calibre différent, des lance-roquettes multiples, des mortiers et des véhicules antichars, environ 50 engins aériens et drones.

Les troupes effectueront à la fois des tâches visant à empêcher les provocations de groupes armés illégaux et à neutraliser les terroristes par contre-opération au cours des exercices.

Les exercices militaires dureront jusqu'au 20 mai.