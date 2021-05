Vladimir Fekete : L’Azerbaïdjan est devenu ma deuxième maison

Vatican, 17 mai, AZERTAC

Mgr. Vladimir Fekete, prêtre salésien, évêque catholique d’Azerbaïdjan a donné une interview exclusive au quotidien italien : « Il Faro di Roma ».

Le dimanche 11 février 2018, a eu lieu l’ordination épiscopale de Mgr. Vladimír Fekete, SDB, préfet apostolique d’Azerbaïdjan, élevé à la dignité épiscopale par le pape François le 8 décembre 2017.

La cérémonie de consécration a été présidée par Mgr. Paul Richard Gallagher, secrétaire aux relations avec les États. Mgr. Savio Hon Tai-Fai, SDB, nonce apostolique en Grèce; Msgr. Enrico dal Covolo, SDB, recteur de l’Université pontificale du Latran; Mgr. Alois Kothgasser, SDB, archevêque émérite de Salzbourg; Mgr. Ludwig Schwarz, SDB, évêque émérite de Linz; Msgr. Paolo Pezzi, archevêque de Moscou; Mgr. Giuseppe Pasotto, administrateur apostolique du Caucase des Latins; Le père Tadeusz Rozmus, conseiller pour la région Europe centrale et septentrionale; Le père Josef Ižold, supérieur de la province slovaque, dont fait partie l’Azerbaïdjan salésien; et plusieurs représentants de l’Église orthodoxe et d’autres communautés chrétiennes opérant en Azerbaïdjan.

« Avec cette décision, le Pape souhaite que l’Église d’Azerbaïdjan progresse sous la direction paternelle de l’évêque », a déclaré Mgr. Gallagher. « La vie de Mgr. Fekete représente l’aventure de la foi. Lorsqu’il a découvert sa vocation, dans sa patrie, la Slovaquie, il n’a pas pu la vivre en liberté et a donc passé les premières années du sacerdoce dans la clandestinité. Cet homme qui est ordonné aujourd’hui a montré qu’il a un grand courage, qui se traduit par un véritable esprit de service, en authentique Fils de Don Bosco », a-t-il ajouté.

Mgr. Fekete, capable de conquérir l’estime et la confiance des Azerbaïdjanais, a aidé quelques années avant Farid Abdulla, un jeune Azerbaïdjan musulman, assistant à l’Université pontificale salésienne de Rome. Retourné à Bakou, Abdulla est maintenant le guide et le traducteur officiel de Gianni de Biasi, l’entraîneur italien de l’équipe nationale de football d’Azerbaïdjan.

Excellence, vous êtes né en Slovaquie, comment va-t-il à Bakou ?

Je vis à Bakou depuis douze ans, mais pour la première fois, j’ai visité l’Azerbaïdjan en 2000, lorsque le soin des catholiques de ce pays a été confiée à des salésiens slovaques. En 2009, je suis venu ici pour remplacer temporairement le Responsable Supérieur de la communauté salésienne à l’époque. Je pensais de rester quelques années, puis retournez en Slovaquie. Cependant, la Providence avait d’autres projets pour moi. L’Azerbaïdjan est devenu ma deuxième maison.

Je peux dire qu’au fil des ans, pas seulement je me suis habitué à vivre en Azerbaïdjan, mais j’ai découvert un pays que je ne connaissais pas, riche en culture et en histoire. Au cours de ces années, en plus de la capitale, je eu l’honneur et la chance de connaître différentes régions de ce pays pleine des habitants amicaux et accueillants. Actuellement, les circonstances de la pandémie Covid19 rendent les voyages et les contacts sociaux compliqués, mais je pense qu’en été, la situation s’améliorera et il sera possible de voyager sans restriction. Peut-être que je réussirai, après deux ans, de retourner en Slovaquie.

Quelle est la taille de la communauté catholique en Azerbaïdjan ?

Elle est très petit. Il y a quelques centaines catholiques locaux et quelques milliers étrangers. La plupart des catholiques étrangers vit et travaille à Bakou. Habituellement, ils restent dans le pays seulement quelques années, même si certains sont ici depuis des décennies. Dans notre communauté, il y a des gens de différents pays d’Europe, Asie, Afrique et d’Amérique. On peut dire que l’Église Catholique de l’Azerbaïdjan est vraiment universelle et mondiale. La présence de familles catholiques étrangères, souvent avec plus d’enfants, enrichit et encourage notre communauté locale. Cependant, je ne possède pas des données précises sur le nombre de catholiques du pays, car, selon la Constitution, la religion est une question privée du citoyen et les documents d’identité ne mentionne pas d’appartenance religieuse.

L’Azerbaïdjan est un pays à majorité musulmane nette, mais souligne toujours son multiculturalisme.

Pour moi, ce fut une réelle surprise de découvrir que dans ce pays laïc, mais avec une nette majorité musulmane, ils sont non seulement proclamés, mais également appliqués avec beaucoup de cohérence les politiques de multiculturalisme, d’égalité et de tolérance entre religions et groupes ethniques. Au cours de mes voyages à l’intérieur dans le pays, j’ai eu l’occasion de constater que ce n’est pas seulement une politique officielle du gouvernement, mais aussi un sentiment très enraciné parmi la population. Le groupe ethnique des Azeri a une grande fierté nationale et possède un patriotisme sain. Les Azeri ne se sentent pas « inférieurs », ni menacés par des étrangers. Au contraire, ils montrent une grande disponibilité et une hospitalité envers les étrangers. Ils aiment parler et discuter avec leur. Ces circonstances permettent à l’Évangile de Jésus d’enrichir l’Azerbaïdjan et ses habitants.

Quelles sont vos relations avec le gouvernement azerbaïdjanais et avec l’ambassadeur du Saint-Siège, Rahman Mustafayev?

La tâche d’enregistrer les communautés religieuses du pays et de coopérer avec eux est confiée au Comité d’État chargé de travailler avec les associations religieuses. En 2011, après la signature de l’accord entre le Saint-Siège et l’Azerbaïdjan sur le statut juridique de l’Église Catholique, les relations entre la communauté catholique locale et le comité mentionné ont fait un saut de qualité.

Les catholiques sont une très petite minorité en Azerbaïdjan, un pays qui compte seulement 10 millions d’habitants, mais ils sont régulièrement invité aux différents événements officiels et à diverses conférences en Azerbaïdjan et à l’étranger, ainsi que les représentants d’autres communautés religieuses.

Déjà avec l’Ambassadeur précédent de l’Azerbaïdjan au Saint-Siège, M. Elchin Amirbayov, j’avais et j’ai toujours une relation franche et ouverte. J’ai rencontré son successeur pour la première fois au début du mois de mars de l’année en cours, lors d’un voyage officiel au Vatican. À l’invitation de la Fondation Heydar Aliyev, moi et autres dirigeants religieux d’Azerbaïdjan, avons participé à une conférence sur la coopération entre la Fondation Heydar Aliyev et le Vatican.

À cette occasion, un accord a été signé pour renouveler cette coopération avec divers projets culturels. J’ai eu l’occasion de rencontrer l’Ambassadeur Rahman Mustafayev à diverses occasions, officielles et non. J’ai eu la chance de lui connaître, ce qui va sûrement faciliter notre compréhension à l’avenir.

Faro di Roma est une plate-forme multimédia en rapide croissance. Quel message voudriez-vous envoyer à nos lecteurs ?

Lors de mes voyages à l’étranger, j’ai donné plusieurs entretiens et j’ai eu nombreux dialogues avec des personnes intéressées par l’Azerbaïdjan, qui souhaitaient en apprendre davantage sur ce pays du point de vue de la liberté religieuse et des relations entre personnes ou religions. Dans de telles occasions, je conclus habituellement l’histoire de ma propre expérience de vie en Azerbaïdjan avec l’invitation à visiter ce pays de Caucase très intéressant. C’est ma conviction profonde que vous voir et vivre en première personne, même si pendant une courte période, cela vaut beaucoup plus que d’écouter. Et cela s’applique également à la connaissance de la vie de la communauté catholique en Azerbaïdjan. Ainsi, lorsque les restrictions de voyage se termineront, n’hésitez pas à inclure l’Azerbaïdjan dans votre programme.