La délégation parlementaire azerbaïdjanaise entame une visite en Italie

Bakou, 17 mai, AZERTAC

La délégation parlementaire conduite par Sahibé Qafarova, présidente du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, entame une visite officielle en Italie, lundi 17 mai, à l'invitation de la partie italienne.

La délégation comprend Tahir Mirkichili, président du Comité parlementaire, Eldar Gouliyev, président de la commission, Azer Karimli, chef du groupe de travail pour les relations interparlementaires avec l'Italie, les députés Gudret Hasangouliyev, Elnour Allahverdiyev, Aguiyyé Nakhtchivanly, Afet Hassanova, Sefa Mirzaïev, chef de l’Administration parlementaire, et autres personnalités.

Le 17 mai, la délégation parlementaire conduite par la présidente du Milli Medjlis a été accueillie à l'aéroport Ciampino de Rome par le président de la commission des affaires étrangères du Sénat italien, Vito Petrocelli, l'ambassadeur d’Azerbaïdjan en Italie Mammad Ahmadzadé.

Au cours de la visite, la présidente du Milli Medjlis aura des rencontres avec les présidents des deux chambres du parlement italien et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du pays, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale et le coprésident de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Italie, ainsi que les membres du groupe d'amitié interparlementaire Italie-Azerbaïdjan et les représentants de l'Association italo-azerbaïdjanaise d'amitié.

La visite de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise durera jusqu’au 19 mai.