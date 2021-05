Communiqué de la Présidence de la République

Dans la soirée du lundi 17 mai, le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu un coup de fil du conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne les relations bilatérales. L’importance de ces relations pour assurer la paix et la sécurité pour les deux pays ainsi que pour la région a été évoquée.

Jake Sullivan s'est dit préoccupé par les récentes tensions à la frontière azerbaïdjano-arménienne et a souligné l'importance de résoudre ce genre de différends par des moyens pacifiques. Il a également mis en valeur la nécessité des discussions constructives entre les parties pour la démarcation des frontières internationales. Jake Sullivan a affirmé l'engagement des États-Unis au maintien de la paix dans la région.

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a déclaré que son pays restait engagé à assurer la paix et la stabilité dans la région. Le Président azerbaïdjanais a apprécié beaucoup la situation post-conflit dans la région, ajoutant que la situation dans la région, ainsi qu’à la frontière azerbaïdjano-arménienne était stable six mois après la fin du conflit.

Le Président Ilham Aliyev a exprimé son accord avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain quant à la nécessité d'entamer des pourparlers sur la délimitation de la frontière internationale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et a souligné l'importance de réaliser ce processus conformément à la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020.

Le Président Ilham Aliyev a dit que la réaction inadéquate de l'Arménie aux tensions frontalières et ses tentatives d'internationalisation de ce problème pourraient conduire à une escalade des tensions dans la région et a souligné l'importance de résoudre tous les différends par des moyens pacifiques et dans le cadre du processus de négociation.