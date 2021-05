Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan reste engagé à assurer la paix et la stabilité dans la région

Bakou, 18 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan reste engagé à assurer la paix et la stabilité dans la région. La réaction inadéquate de l'Arménie aux tensions frontalières et ses tentatives d'internationalisation de ce problème pourraient conduire à une escalade des tensions dans la région, a déclaré le présient azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa conversation téléphonique avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan.

Le président Ilham Aliyev a apprécié beaucoup la situation post-conflit dans la région, ajoutant que la situation dans la région, ainsi qu’à la frontière azerbaïdjano-arménienne était stable six mois après la fin du conflit.

Le Président Ilham Aliyev a exprimé son accord avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain quant à la nécessité d'entamer des pourparlers sur la délimitation de la frontière internationale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et a souligné l'importance de réaliser ce processus conformément à la déclaration trilatérale.

Le président azerbaïdjanais a dit que la réaction inadéquate de l'Arménie aux tensions frontalières et ses tentatives d'internationalisation de ce problème pourraient conduire à une escalade des tensions dans la région et a souligné l'importance de résoudre tous les différends par des moyens pacifiques et dans le cadre du processus de négociation.