La première éclipse lunaire de l'année aura lieu le 26 mai

Bakou, 18 mai, AZERTAC

La première éclipse lunaire de 2021 aura lieu le 26 mai. Il s'agit d'une éclipse lunaire totale, a-t-on appris auprès de l'Observatoire d'astrophysique de Chamakhy.

L'éclipse commencera à 13:44:57 et se terminera à 16:52:23. L'éclipse maximale sera à 15:18:42. L'éclipse sera observée en Asie de l'Est, en Australie, en Amérique et dans l'océan Pacifique.

La deuxième éclipse lunaire de l'année aura lieu le 19 novembre. Ce sera une éclipse lunaire partielle.