Etats-Unis : 123,8 millions de personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19

Bakou, 18 mai, AZERTAC

Plus de 274 411 000 doses de vaccins Covid-19 ont été administrées aux Etats-Unis.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, 157 827 000 personnes ont reçu au moins une dose, et 123 828 000 personnes ont été entièrement vaccinées.

Le décompte des CDC comprend les vaccins à deux doses de Moderna Inc et Pfizer Inc / BioNTech SE ainsi que le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.