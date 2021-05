Manlio Di Stefano : Nous assistons actuellement au plus haut niveau de relations entre l’Azerbaïdjan et l’Italie

Rome, 19 mai, AZERTAC

Nous assistons actuellement au plus haut niveau des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Italie, a dit Manlio Di Stefano, secrétaire d’Etat italien aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, coprésident de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Italie, suite à sa rencontre, mardi dernier, avec la présidente du Milli Medjlis Sahibé Qafarova.

Manlio Di Stefano a souligné que les perspectives de coopération dans tous les domaines, en particulier le commerce, avaient été discutées lors de la rencontre, qu’un échange de vues avait eu lieu sur les travaux de construction réalisés dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.