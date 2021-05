Le Japon lance la vaccination de masse contre le Covid-19 la semaine prochaine

Tokyo, 19 mai, AZERTAC

Les centres de vaccination de masse développés par les Forces japonaises d'autodéfense à Tokyo et Osaka ouvriront leurs portes le 24 mai.

Selon les médias locaux, plus de 90% des réservations ont déjà été enregistrées pour le centre, qui sera situé dans la capitale, à compter du 25 mai.

L'objectif est de faire vacciner plus rapidement les personnes de moins de 65 ans non enregistrées par les autorités sanitaires et les administrations locales. Dans ce cas, il est prévu d'utiliser des coupons spéciaux pour éviter la duplication des réservations, selon le ministère japonais de la Défense.