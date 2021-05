Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont eu une conversation téléphonique le 19 mai.

Les questions liées à la situation post-conflit dans la région ont été discutées, l'accent étant mis sur la résolution des tâches pratiques pour assurer la sécurité et la stabilité en pleine conformité avec les termes des déclarations trilatérales du 10 novembre 2020 et du 11 janvier 2021.

Dans ce contexte, les discussions se sont concentrées sur les récents événements survenus à la frontière azerbaïdjano-arménienne. Selon l’opinion commune des présidents azerbaïdjanais et russe, le règlement ne devrait être effectué que par des méthodes politiques et diplomatiques. Le Président russe Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie poursuivrait ses efforts de médiation et son assistance consultative visant à parvenir à un accord sur la délimitation et la démarcation de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Un échange de vues a eu lieu aussi sur les aspects importants de l'agenda bilatéral. Le Président Ilham Aliyev a exprimé sa sincère gratitude pour l'envoi de vaccins russes. Il a été évoqué que les deux parties souhaitaient approfondir la coopération mutuellement avantageuse dans tous les domaines. Des contacts intensifs seront dirigés vers cet objectif par le biais des gouvernements, des ministères et organismes concernés.