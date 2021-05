Bakou, 20 mai, AZERTAC

Le 20 mai, le Centre international Nizami Gandjavi tiendra une visioconférence intitulée « Caucase du Sud: les perspectives de développement régional et de coopération » avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Des anciens présidents et Premiers ministres de différents pays, ainsi que de hauts fonctionnaires, des personnalités publiques et politiques de premier plan, des diplomates et des politologues rejoindront les discussions.