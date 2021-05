Le président Ilham Aliyev: L'Azerbaïdjan soutient une distribution juste et équitable des vaccins contre le Covid-19

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Les États membres du Mouvement des non-alignés, deuxième plus grande organisation dans le monde après l'ONU, ont soutenu la présidence de l'Azerbaïdjan dans cette organisation. En tant que président de cette organisation, l'Azerbaïdjan a initié la tenue d'une session spéciale sur la lutte contre le Covid-19, et cette session a eu lieu, a dit le président Ilham Aliyev dans son discours à la visioconférence intitulée « Caucase du Sud: les perspectives de développement régional et de coopération », organisée par le Centre international Nizami Gandjavi.

Le chef de l'Etat a souligné que l'Azerbaïdjan s'était opposé à plusieurs reprises à la commande de plus de vaccins que les besoins d'un certain nombre de pays et avait soutenu la distribution juste et équitable des vaccins.