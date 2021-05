Le président azerbaïdjanais: L’UE peut jouer un rôle important dans le développement de la coopération régionale en période post-conflit

Bakou, 21 mai, AZERTAC

L'Union européenne est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Azerbaïdjan. Nous coopérons avec succès avec les États membres de l'UE sur le plan bilatéral, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la visioconférence intitulée « Caucase du Sud: les perspectives de développement régional et de coopération », organisée par le Centre international Nizami Gandjavi.

Soulignant que des documents de partenariat stratégique ont été signés ou adoptés avec 9 des 28 pays de l'UE, le chef de l’Etat a dit que cela confirmait l’existence d’un bon partenariat stratégique avec l'UE.

« Près de 90% du texte du nouvel accord bilatéral entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne a été approuvé. Nous prévoyons d'élargir davantage le Corridor gazier Sud. Cela contribuera à la diversification de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe. L'UE peut jouer un rôle important dans le développement de la coopération régionale en période post-conflit, et nous souhaitons coopérer plus activement », a ajouté le président de la République.