Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Le 21 mai, c’est la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.

Chaque année le 21 mai, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré cette Journée mondiale en 2002, à la suite de l'adoption par l'UNESCO en 2001 de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, reconnaissant la nécessité de « renforcer le potentiel de la culture comme un moyen d’atteindre la prospérité, le développement durable et une coexistence mondiale dans la paix ».

La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est une occasion de promouvoir la culture et de mettre en évidence l'importance de sa diversité, comme un vecteur d'inclusion et de changement constructifs. Cette journée est une opportunité pour célébrer les multiples formes de la culture, matérielles et immatérielles, des industries créatives à la diversité des expressions culturelles, et de réfléchir sur la façon dont celles-ci contribuent au dialogue, à la compréhension mutuelle, et aux vecteurs sociaux, environnementaux et économiques de développement durable.