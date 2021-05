La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé une publication à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

Bakou, 21 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, célébrée le 21 mai.

« Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette journée permet aux peuples du monde d'apprendre à mieux se comprendre et à respecter les valeurs des autres nations. La coopération humanitaire, les relations interculturelles, la compréhension d'une autre culture, la comprendre, comprendre son essence, les tentatives d’aider constituent un outil très important dans la lutte contre les phénomènes négatifs de xénophobie et de terrorisme auxquels notre monde moderne est souvent confronté. Je souhaite de tout cœur bonne santé et bonheur à tous les peuples du monde, ainsi que prospérité, paix et sécurité à tous les pays ! », lit-on dans la publication.