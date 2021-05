Le film d’un jeune réalisateur azerbaïdjanais au festival international Fajr

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Le premier court métrage « Anya » du jeune réalisateur azerbaïdjanais Latif Latifsoy a été sélectionné pour le programme Eastern Vista, l'une des deux principales sections du Festival international du film Fajr.

Le film raconte l'histoire de la vieille Anya, ancienne professeur de langue et de littérature russes dans un village, et les profondeurs de sa pensée et de son imagination. Le film dure 12 minutes, a-t-on appris auprès du studio «Azərbaycanfilm».

La 38e édition du festival se tiendra du 26 mai au 2 juin à Téhéran, en Iran.