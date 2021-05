Xi Jinping : Les relations sino-azerbaïdjanaises connaissent une dynamique de développement active

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Les relations sino-azerbaïdjanaises connaissent aujourd’hui une dynamique de développement active. Nos pays se soutiennent dans les questions d'intérêt mutuel, écrit le président chinois Xi Jinping dans son message de félicitations adressé au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l’occasion de la Journée de la République, célébrée le 28 mai en Azerbaïdjan.

« La coopération entre nos pays sur le projet commun « Une ceinture, une route » continue de s'approfondir, des résultats significatifs ont été obtenus dans la lutte commune contre la pandémie COVID-19. J'attache une importance particulière au développement des relations sino-azerbaïdjanaises et je suis prêt à faire des efforts conjoints avec vous pour développer encore davantage les relations bilatérales d'amitié et de coopération au profit de nos deux pays et de nos deux peuples », lit-on dans le massage.

Xi Jinping a adressé, au nom du gouvernement et du peuple de la République populaire de Chine, ainsi qu'en son propre nom, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au président Ilham Aliyev et au peuple azerbaïdjanais ami à l'occasion de la Journée de la République.