L'Université des langues d'Azerbaïdjan abritera un centre de langue et de culture pakistanaises

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Un centre de langue et de culture pakistanaises sera inauguré à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan.

Les travaux de préparation de l’ouverture du centre sont en cours, a-t-on appris auprès du département des relations publiques de l’Université.

Après la cérémonie d'inauguration du Centre de langue et de culture pakistanaises, un centre de langue et de culture azerbaïdjanaises devrait ouvrir ses portes à l'Université de Karachi, l'une des plus grandes universités du Pakistan.